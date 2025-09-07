İki hırsız motosikleti böyle çaldı!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Esenyurt’ta park halindeki motosiklet, sabah saatlerinde iki hırsız tarafından çalındı. Biri gözcülük yaparken diğeri motosikleti iterek kaçırdı.

Olay, Örnek Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta park edilen motosikletin yanına saat 04.00 sıralarında gelen 2 kişiden biri gözcülük yaparken diğer de motosikleti çalıştırmaya çalıştı.

Çalışmaması üzerine motosikleti iterek bulunduğu yerden hareket ettiren şüpheli ve arkadaşı motosikleti de alarak olay yerinden kaçtı. Motosiklet sahibi hırsızlığı sabah fark etti ardından da güvenlik kamerası kayıtlarıyla polise başvuruda bulundu. Polis ekipleri motosikleti çalan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor

