İki hisseye kredili işlem yasağı geldi. Yatırımcılar dikkat

Borsa İstanbul' tarafından yapılan açıklama kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret ile Ray Sigorta olmak üzere olmak üzere iki hissenin paylarına 1 Ağustos’a kadar açığa kredili işlem yasağı geldiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BAYRK.E ve RAYSG.E payları 02/07/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/08/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyeceği belirtildi.

Borsa İstanbul haftaya pozitif bölgede başlasa da Mehmet Şimşek’in borsaya g3elecek olan vergileri sonrasında, çakıldı. Bugün yeniden toparlanma denemelerinde bulunan Borsa İstanbul, öğlen seansında 10.353 seviyesinde bulunuyor.