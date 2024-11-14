İki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandılar: Suç kayıtları çok kabarık

Düzenleme: Kaynak: DHA
İki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandılar: Suç kayıtları çok kabarık

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir evde 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla aranan 6 kişi Eskişehir ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Polisteki ifade sonrası tutuklanan 4 şüphelinin toplam 167 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 7 Haziran'da bir evden yaklaşık 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirilen şüphelilerin S.I., S.I., S.Ö., E.K., A.Ç. ve Z.K. olduğu belirlendi. Dün, Eskişehir ve İstanbul'da yapılan operasyon sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Bugün adliye sevk edilen şüphelilerden S.I., S.Ö., E.K. ve A.Ç. tutuklanırken, Z.K. ve S.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin benzer suçlardan toplamda 167 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandılar: Suç kayıtları çok kabarık

İki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandılar: Suç kayıtları çok kabarık

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