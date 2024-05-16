İki ilde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yasak

Düzenleme: Kaynak: AA
İki ilde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yasak
Diyarbakır ve Siirt’te, 20 Mayıs’a kadar her türlü gösteri yürüyüşü, toplantı ve protesto eylemi yasaklandı.

Valilik açıklamasına göre, 6-8 Ekim 2014 tarihlerindeki Kobani olaylarına ilişkin davanın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceği hatırlatıldı ve şu ifadeler kullanıldı:

“Geçmişte yaşanan olayları yeniden canlandırmak isteyen terör örgütü yandaşları ve bazı marjinal gruplar tarafından, bu durumu protesto etmek amacıyla yasa dışı eylemler düzenlenebileceği, bu nedenle kamu düzeni ve güvenliğinin bozulabileceği endişesi taşınmaktadır. İlimizde de benzer eylemlerin yapılma ihtimali göz önünde bulundurularak, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, belirtilen tarihler arasında her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting gibi etkinlikler yasaklanmıştır.” Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, milli birlik ve beraberliği bozabilecek provokatif eylemlerin önlenmesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla alınan kararlar duyuruldu. Açıklamada, “Kamu düzeni ve güvenliğinin bozulabileceği endişesiyle, resmi bayram ve törenler hariç, her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması ve benzeri etkinlikler yasaklanmıştır” denildi.

Yasak, bugünden itibaren 19 Mayıs saat 23.59’a kadar geçerli olacak.

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