İki işçi servisi kafa kafaya çarpıştı

Kaza, Çayırova ilçesinde Şekerpınar Mahallesi Plevne Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, seyir halinde olan Y.A. yönetimindeki 34 BHP 896 plakalı minibüs ile K.Y. yönetimindeki 34 GBY 043 plakalı transit servis aracı kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 GBY 043 plakalı serviste bulunan 5 işçi ve şoför yaralandı.

Olayı gören çevre sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 5 işçi ve şoför K.Y.'yi ambulansa alarak çevre hastanelere sevk etti. Araçlar, kullanılamaz hale geldiği için çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.