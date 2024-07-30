İki isim yeni parti kuruyor. 20 vekillik liste hazır

Ankara kulislerinde, Meclis'te yeni bir grup kurma hazırlığında olan 20 milletvekilinin harekete geçtiği iddiası konuşuluyor. Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre, merkez sağa yakın parti ve vekillerin yeni bir grup oluşturma planları var. Bu hamlenin arkasındaki isimler Demokrat Partili Cemal Enginyurt ve Salih Uzun.

İLK HEDEF: MECLİS'TE GRUP KURMAK

Merkez sağa yakın birçok vekilin böyle bir arayışta olduğunu belirleyen Enginyurt ve Uzun, merkez sağ kökenli siyasetçileri bir çatı altında toplamak istiyor. İlk hedef, Meclis'te grup kurmak için gereken 20 milletvekilini bir araya getirmek.

SAADET VE GELECEK PARTİLERİ DAĞILABİLİR

Gelecek ve Saadet Partili vekillerin oluşturduğu Saadet grubunun dağılmasının an meselesi olduğu iddiaları da Meclis kulislerinde konuşuluyor. Bu bağlamda dikkatler, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci’ye çevrildi.