İki kadını vahşice öldüren Semih Çelik 3 kişi ile defnedildi. Güvenlik gerekçesiyle iptal edildi denilmişti

19 yaşındaki Semih Çelik adlı şahıs,. Fatih'te İkbal Uzuner'i Eyüpsultan'da ise Ayşenur Halil'i feci bir şekilde katletti. Ardından Edirnekapı surlarından atlayarak intihar etti. Çelik'in psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce tedavi gördüğü öğrenildi.

Yaşanan olay Türkiye gündemine oturdu. Yaşanan vahşet görüntüleri sosyal medya ve haber sitelerine yayıldı. Yaşanan olay sonrası video ve haberlere yayın yasağı getirildi.

CENAZESİ SESSİZ SEDASIZ DEFNEDİLDİ

Türkiye olayın hala etkisindeyken Semih Çelik’in cenazesi güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği açıklanmıştı. Ancak bunun daha sonra yalan olduğu ve katilin cenazesinin Kilyos Mezarlığı'nda defnedildiği, cenaze namazına ise sadece 3 kişinin katıldığı ortaya çıktı.