İki kamu bankasına altın izni. Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından flaş karar

Kaynak: Haber Merkezi
İki kamu bankasına altın izni. Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından flaş karar
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildi. Böylece altın fiyatlarındaki yükselişin önüne geçilmek için iki kamu bankasına ithalat izni verilmiş oldu.

Altın ithalatına 7 Ağustos 2023'te konulan kota, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası için yumuşatıldı ve ithalat izni verildi.

"Kuyum İşletmelerinin İhtiyacının Sağlanmasını Teminen Bankalara Sağlanan İşlenmemiş Altın İthalatı Kotası"na ilişkin açıklama Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yapıldı.

Açıklamada, son dönemde işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin, dış ticaret dengesi ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Bakanlık ithalat iznine, kota uygulaması sonrası piyasada işlenmemiş altın arzında yaşanan daralma gerekçe gösterildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında uygulamayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri tarafından ilgili ayın ilk 3 iş günü içinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerine yetki belgeleri ile birlikte ya da altinihracatdestek@vakifkatilim.com.tr e-posta adresine yetki belgelerinin taranmış hali ile birlikte talep ettikleri işlenmemiş altının kilogram olarak miktarını belirterek başvuruda bulunulması, banka tarafından ilgili kuyum işletmesine satın alabileceği miktarın bildirilmesini müteakip 3 iş günü içerisinde kuyum işletmesi tarafından bankaya ödeme yapılması gerekmekte olup, yapılacak ödemeleri müteakiben ilgili banka tarafından işlenmemiş altın ithalatı gerçekleştirilerek, hak sahiplerine İstanbul'daki şubelerinde teslim edilecek. Diğer taraftan, bir kuyum işletmesi tarafından aynı ay içerisinde birden çok bankaya talep iletilmemesi gerekmekte olup, aksinin tespiti halinde söz konusu kuyum işletmesinin tüm talepleri iptal edilecek."

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