İki kamyonet çarpıştı. Birinin lastiği patlamıştı

Kaynak: İHA
İki kamyonet çarpıştı. Birinin lastiği patlamıştı
Afyonkarahisar’da bir kamyonet sürücüsü kamyonetinin lastiği patladığı için yol kenarına park etmiş bekliyordu. O sırada bir başka kamyonet sürücüsü araca arkadan çarptı.

Kaza, Afyonkarahisar ve İzmir karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, K.T. adlı kamyonet sürücüsü kamyonetinin lastiği patlayınca yol kenarına park edip tamirci çağırdı.

O sırada arkadan gelen K.P., yönetimindeki bir başka kamyonet sürücüsü lastiği paylamış olan kamyonete çarptı.

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Kaza sonrası vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil servis, AFAD, itfaiye ve polis ekibi geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler kazada sıkışarak araç içerisinde sıkışan lastiği patlamış kamyonete çarpan sürücüyü yaklaşık 20 dakika süren bir uğraş sonucunda araçtan çıkardı.

Kazada iki kamyonetin sürücüsü de ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

K.P.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken polis tarafından olayla inceleme başlatıldı.

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