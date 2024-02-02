İki kardeş 6 Şubat’ta doğdu. Doğum günlerinde depremde öldü

Kaynak: Halk TV
İki kardeş 6 Şubat’ta doğdu. Doğum günlerinde depremde öldü
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı'nda anneleriyle birlikte hayatını kaybeden 30 yaşındaki Ufuk ve 33 yaşındaki Burak Erkal kardeşlerin 6 Şubat’ta doğum günlerini kutlayacaktı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ilkinde, Adana’da yıkılan ve 96 kişinin ölümüne yol açan Hasan Alpargün Apartmanı’nda geriye hayatını kaybedenlerin acı hikayeleri kaldı.

“O AKŞAM DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLAYACAKTIK”

Kaybettiği ailesinin mezarlarının başında duygularını ifade eden Özgen Şendal, kardeşlerini doğum günlerinde kaybetmenin içini yaktığını anlattı. Burak ve Ufuk’un hayalleri olan gençler olduğunu aktaran Şendal, "Hayalleri yarım kaldı. O sabah, gözlerini açamadılar. Kardeşlerimin doğum günündeki o enkaz, çocuklarımın "anneannem, dayılarım nerede" çığlıkları gözümün önünden gitmiyor. O akşam doğum günlerini kutlayacaktık.” dedi.

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Kardeşlerini enkazın altından kumlar içinde çıkardığını belirten Şendal, kardeşlerinin 12. katta yaşadıklarını ve sağ çıkabileceklerine inandığını söylerken şunları ifade etti: “Hiçbir şekilde ne bir kolon ne bir eşya her şey dümdüz olmuştu. Burak evlenmeyi planlıyordu. Bir ev alma hayali vardı. Ufuk ise 4 Şubat'ta gardiyanlık kadrosunu imzalamıştı. Fakat bir yılını bile dolduramadı kardeşim"

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'BU DAVANIN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ'

"Bu işin peşini bırakmayacağız. Evet deprem büyüktü ama bizim binada bir kişi bile çıkmadı. Kum yığınından başka bir şey yoktu.” ifadelerini kaydeden Şendal, buna sebep olan herkesin caza almasını istediklerini aktardı.

Şendal, binanın depremin 20’inci saniyesinde çöktüğünü iletti ve “Öyle bir çökmüş ki ailem savrulmuş. Her biri farklı yerden çıktı. Kurtulma şansları olmamış. Burak'ım, Ufuk'um doğum gününüz kutlu olsun. 8 Şubat'ta duruşmamız var. Bu davayı asla bırakmayacağız." açıklamasını kaydetti.

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