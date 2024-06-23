İki kardeş otel odasında ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
İki kardeş otel odasında ölü bulundu

İzmir'de, bir gün önce anneleri Gönül Uğraş ve 2 kardeşiyle birlikte konaklamaya gelen Ege (14) ve Handan Uğraş (12), kaldıkları otel odasında ölü bulundu.

İddialara göre çiçekçilik yapan Gönül Uğraş, 21 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde 5 çocuğundan 4'ü ile otele konaklamak için giriş yaptı. Geceyi burada geçiren Gönül Uğraş, dün sabah 2 çocuğunu yanına alarak eczaneye ilaç almaya gitti ve daha sonra otele dönmedi. Diğer çocukları Ege ve Handan Uğraş ise otelde kaldı.

Ege Uğraş'ın, öğle saatlerinde otelin ortak lavabosunu kullanmak için giriş katına indiği ve bir süre sonra yukarı çıktığı öğrenildi.

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RESEPSİYON GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Resepsiyon görevlisi Z.Ö., iddiaya göre saat 23.00 civarında odaları kontrol etmek amacıyla yukarı çıktı. Z.Ö., Uğraş ailesinin odasını kontrol ettiği esnada Ege ve Handan Uğraş'ı hareketsiz şekilde yatakta yatarken buldu. Z.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine ekipler geldi.

Otele gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ege ve Handan Uğraş'ın cenazeleri savcının incelemesi sonrasında otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Acı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

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