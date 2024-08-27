İki katlı ahşap ev küle döndü: Balkondan atlayan 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
İki katlı ahşap ev küle döndü: Balkondan atlayan 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın sebebiyle ev kullanılmaz hale gelirken 2. kattan atlayan 3 kişi de yaralandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde iki katlı bir ahşap ev çıkan yangında küle döndü. Yangın sırasında ikinci kattan atlayan 3 kişi yaralandı.

Çatalzeytin ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, İsmail Ş.'nin ikamet ettiği ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi tamamen sardı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında ikinci kattan atlayan Leyla Ş. ve 2 kişi, düşmenin etkisiyle vücutlarında oluşan kırıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni çalışmaların tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

İznik'te orman yangınıİznik'te orman yangını

Çöp bertaraf tesisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldüÇöp bertaraf tesisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son Haberler
Dinayet'te skandal FETÖ referansı. Atatürk'ün adını ağızlarına almıyorlardı Gündem
Dinayet'te skandal FETÖ referansı. Atatürk'ün adını ağızlarına almıyorlardı
Bahçeye giren koyunlara kızdı, çobanı öldürdü Yerel Haberler
Bahçeye giren koyunlara kızdı, çobanı öldürdü
Bilecik'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Gündem
Bilecik'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Galatasaray'da Young Boys maçına saatler kala flaş Icardi gelişmesi. Herkes bunu konuşuyor Spor
Galatasaray'da Young Boys maçına saatler kala flaş Icardi gelişmesi. Herkes bunu konuşuyor
Fenerbahçe'den orta sahaya bomba isim. Teklif yapıldı Spor
Fenerbahçe'den orta sahaya bomba isim. Teklif yapıldı
Selçuk Geçer'den dolar açıklaması: Sert yükselişlere hazır olun sayılı günler kaldı Ekonomi
Selçuk Geçer'den dolar açıklaması: Sert yükselişlere hazır olun sayılı günler kaldı