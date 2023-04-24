İki katlı binanın çatısı alev alev yandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde iki katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İki katlı binanın çatısı alev alev yandı

İHA'nın haberine göre, Olay, 04.00 sıralarında Köseköy Mahallesi Murat Sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen alevler büyüyerek çatının tamamına sirayet etti. Yangın esnasında uykuda olan 4 kişilik aile ise meydana gelen patlama sesleriyle uyandı. Aile can havliyle dışarı çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalıma başlattı. Teleskobik merdiven yardımıyla yükselerek yangını söndüren ekipler, ardından çatıya çıkarak soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın ve dumanlardan kimsenin etkilenmediği öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ko1.jpg

ko2.jpg

ko3.jpg

ko4.jpg

ko5.jpg

ko6.jpg

ko7.jpg

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Savaştaki Ukrayna bile bizden fazla et alabiliyor. Türkiye Avrupa'nın asgari ücretle en az kırmızı et alınabilen ülkesi oldu Ekonomi
Savaştaki Ukrayna bile bizden fazla et alabiliyor. Türkiye Avrupa'nın asgari ücretle en az kırmızı et alınabilen ülkesi oldu
Ürdün milletvekili silah kaçakçılığı sebebiyle İsrail tarafından tutuklandı Dünya
Ürdün milletvekili silah kaçakçılığı sebebiyle İsrail tarafından tutuklandı
'Hz. İsa ile tanışacaksınız' vaadiyle kandırıldılar. 47 kişinin cesedine ulaşıldı Dünya
'Hz. İsa ile tanışacaksınız' vaadiyle kandırıldılar. 47 kişinin cesedine ulaşıldı
Peru’nun eski Devlet Başkanı Peru’ya iade edildi Dünya
Peru’nun eski Devlet Başkanı Peru’ya iade edildi
Atatürk'ü yazmadılar. Açılışını Erdoğan yapmıştı Siyaset
Atatürk'ü yazmadılar. Açılışını Erdoğan yapmıştı
Van’da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi tutuklandı Güncel
Van’da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi tutuklandı
'Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi gündem oldu. İzleyenler ''Yuh artık daha neler''yorumu yaptı Magazin
'Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi gündem oldu. İzleyenler ''Yuh artık daha neler''yorumu yaptı