İki kaza 7 kişi yaralandı

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Kendirli Mahallesinde gerçekleşen ilk kazada, şehir merkezine doğru seyir halinde olan 24 yaşındaki A.G.’nin sürdüğü 35 AL 1087 plakalı araba, şoförü ve plakası henüz belirlenemeyen aynı yöne giderken aniden karşı şeride geçen bir araca çarparak şarampole yuvarlandı.

Kazada, araç sürücüsü ile birlikte P.S. M.G. R.G. S.G. R.G. ve Y.G. yaralandı.

Yeşilyurt İlçesi Kendirli Mahallesinde saat : 19.30 sıralarında meydana gelen diğer bir kazada ise Yazıhan yönüne doğru giden H.E. 44 EP 306 plakalı araç şoförünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada şoför yaralandı.

Yaralananların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.