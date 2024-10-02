İki kez entübe edilmişti Reha Muhtar ile ilgili yeni gelişme! Felç kalma riski …

Sarıyer’deki yalısında merdivenlerden hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, iki kez entübe edilmişti. Ünlü ismin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenilmişti. Ünlü şarkıcı Nilüfer eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

'FELÇLİ KALMA DURUMU...'

Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında konuşan Nilüfer, "Genel durumu gayet iyi. Hastanede halen. Felçli kalma durumu yok. Gittim gördüm kendisini" ifadelerini kullandı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Bilinci kapalı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edilen gazetecinin, hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmişti.

REHA MUHTAR KİMDİR

İstanbul doğumlu olan Reha Muhtar Türk televizyon programcısı, yorumcu ve haber sunucusu. Aslen Kerküklü.

Gazeteciliğe 1980 yılında adım atan Muhtar, 1981'de Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda dış politika ve siyaset muhabirliği yaptı. TRT'ye geçtikten sonra Atina'da TRT muhabiri olarak görev yaptı.

1991’de CNN International’ın Crossfire programının benzeri olan "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılarak Kanal D'ye geçti, ancak 1994’te Kanal D’nin satılması üzerine tekrar TRT'ye döndü.

1995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçti, kısa süre sonra tekrar Kanal D'ye döndü. 1996'da Show TV'ye geçerek ana haber sunuculuğu ve haber genel yayın yönetmenliği yaptı. 2000 yılında Akşam gazetesinde yazmaya başladı ve 2002'de Show TV ve Akşam'dan ayrılarak Star TV'ye geri döndü. 2003 yılında Star TV'yi bırakarak Star gazetesinde bir süre yazarlık yaptı ve ardından Star Medya Grubu'ndan ayrıldı.