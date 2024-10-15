İki kez entübe edilmişti! Reha Muhtar’ın sağlık durumunda yeni gelişme

Bir dönemin ünlü spikeri Reha Muhtar evinde geçirdiği kaza sonucu apar topar hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Ünlü gazeteci Uğur Dündar, Muhtar'ın sağlık durumu hakkında kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

‘BU HAHTA TABURCU OLACAK’

"Sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım. Bu hafta taburcu olacak. Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur."

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar İstanbul’da dünyaya geldi. Muhtar Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusu.

Aslen Kerküklü. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

Reha Muhtar 1980 yılında gazeteciliğe başladı. 1981 yılında girdiği Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda, dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yaptı.

TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak tanındı. Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu oldu. 1991 yılında CNN International 'ın programı olan Crossfire 'ın benzeri "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti. 1994 yılında Kanal D'nin satılması üzerine Kanal D'den ayrıldı ve TRT'ye döndü. 1995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçti, kısa bir süre sonra bu kanaldan da ayrılıp Kanal D'ye döndü. 1996 yılında Kanal D'den tekrar ayrılıp Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni oldu.

2000 yılında Akşam gazetesinde yazmaya başladı. 2002 yılında Show TV ve Akşam gazetesinden ayrılan Muhtar, Star TV'ye geri döndü. 2004 yılında atv'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu. Show TV'den ayrılarak Vatan gazetesinde yazmaya başladı. 2016 yılı Kasım ayında da Vatan Gazetesi'nden ayrıldı.

REHA MUHTAR'IN EVLİLİKLERİ

Kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan'la evliliği beş yıl devam etti.

2001 yılında Nilüfer ile başlayan ilişkisi 2003 yılında ikilinin yaptığı basın açıklamasıyla bitirdi.

2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen‘le olan ilişkisiyle magazin medyasında çokça yer aldı. 2008 yılında oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisi 2010 yılında sona erdi. Reha Muhtar, Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’nın manevi babası olup, oyuncu Deniz Uğur’la olan ilişkisinden de 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunuyor.