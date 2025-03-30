İki komedyen birbirine girdi! "Asıl sen giderken, onlar dönüyordu"

Cem Yılmaz kendisini eleştirenlere film afişiyle yanıt verince Şahan Gökbakar da geçmişteki 1 Mayıs'ta yürüyen usta sanatçıların fotoğrafını paylaşarak göndermede bulundu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamının ardından başlayan protestolara ve eylemlere sessiz kalması dikkat çekmişti. Günler sonra sessizliğini bozan Yılmaz, sosyal medya hesabından eylemlerde gözaltına alınan gençlerin serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Cem Yılmaz açıklamasının devamında "Serseri mayın gibi ağzıma geleni söylememi isteyen deliler de dâhil hakkını isteyen herkese hakkının verilmesini istiyorum. Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi; ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim. Ben, sen kazan istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cem Yılmaz daha sonra ise kendisini, eleştirenlere yönelik olarak, Mazhar Alanson ile başrolü paylaştığı, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin afişini; "Sen giderken ben dönüyordum" notuyla yayımladı.

Ünlü komedyenin bu paylaşım tepki çekti. Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz'ın, "Sen giderken ben dönüyordum" film afişine Tarık Akan, Müjdat Gezen ve Semra Özdamar'ın 1970'lerdeki 1 Mayıs yürüyüşünde çekilen fotoğrafı; "Asıl sen giderken, onlar dönüyordu" notuyla göndermede bulundu.