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Enkaz altında kalan iki komşu kurtarıldı

Hatay’da aynı apartmanda enkaz altında kalan iki komşu 58 saat sonra ekipler tarafından kurtarıldı. 

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:23
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İki komşu 58 saat sonra kurtarıldı

Enkaz altında kalan iki komşu kurtarıldı
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İHA'nın haberine göre, Hatay’da aynı apartmanda enkaz altında kalan 2 komşu, ekipler tarafından 58 saat sonra sağı olarak çıkartıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu. Yüzlerce ev ve iş yeri şiddetli sarsıntı ile yerle bir oldu. Depremin ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girdi. Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) araçları, aldıkları ihbarlar üzerine harekete geçti.

Akevler Mahallesi Meltem Sokak’ta yer alan Tekin Apartmanında AFAD ekipleri enkaz altından Emin İnal’ı (85) çıkartarak ambulansa taşıdı. Sağlık durumu iyi olan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Aynı saatte 63 yaşındaki Ayşe Foça da sağ olarak çıkartılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. 58 saat sonra enkazdan çıkartılarak sedyeye alınan kadın, ekiplere seslenerek kızı ve çocuklarının da enkazda olduğunu söyledi. Öte yandan Dağ Arama Kurtarma (DAK) ve gönüllü ekipler de bölgede çalışmalar katıldı.

Antakya’da yıkılan binalarda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

 

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