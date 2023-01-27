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İnegöl'de indirim çılgınlığı. İki leğen bir tava için birbirlerini ezdiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ev eşyası satan mağaza, açılışa özel indirim kampanyası düzenleyince izdiham yaşandı. Kadınların birbirini ezdiği açılış amatör kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 14:52
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İki leğen bir tava için birbirlerini ezdiler. Bursa İnegöl'de indirim çılgınlığı

İnegöl'de indirim çılgınlığı. İki leğen bir tava için birbirlerini ezdiler
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İnegöl'ün Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi’nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel indirim kampanyası düzenledi.


İndirimi duyan kadınlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Mağaza yetkililerinin kapıları açmasıyla toplanan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı. Kadınların birbirini ezdiği anlar amatör kameraya yansıdı. Yoğunluk bir saat sonra normale döndü.

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