İki lider arasındaki yarış kızışıyor. Son anket ortaya çıktı

Araştırma şirketlerin siyasilere ilişkin anketleri devam ediyor.

31 Mart yerel seçimlerini takip eden ayların dikkate alındığı ankette CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde yer aldığı görüldü.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, araştırma şirketinin yapmış olduğu 'Liderlerin görev onayı' başlıklı anketini sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaştı.

Ünlü anketçi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. "Kesinlikle aday olacak" dedi

Özer Sencar anketi, "Özgür Özel Erdoğan’a meydan okuyor" ifadeleri ile duyurdu.

ÖZEL ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Ankete göre 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Özel'in seçmenleri karşısında görev onayı 43,3-54,9 bandında yer alırken Erdoğan'ın seçmenleri karşısında görev onayı ise 38,1-43,9 bandında yer aldı.

TEMMUZ ANKETİNDE AKP’NİN OYU 1 AYDA 6 PUAN DÜŞMÜŞTÜ

İki liderin temmuz ayındaki farkı ise dikkat çekmiş ve AKP tarihindeki en düşük oy oranına gerileyerek CHP’nin gerisinde kaldı.

Özer Sencar anketle ilgili yaptığı değerlendirmede AKP’nin oylarının tarihindeki en düşük seviyeye geldiğini duyurmuştu. Sencar, "CHP şu an AKP’den 7 puan önde. Temmuz ayında ücretliler beklenti içindeydi hiçbir şey alamadılar. Her 100 kişiden 81’i ‘ekonomi kötü yönetiliyor’ diyor. Ekonomi böyle giderse AKP'yi CHP bile kurtaramaz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan temmuz ayında seçmenlerinden yüzde 38,1 görev onayı alırken CHP lideri Özel yüzde 52,5 görev onayı almıştı.



