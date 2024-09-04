Ünlü anketçi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. "Kesinlikle aday olacak" dedi

Kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık'ın sahibi Mehmet Ali Kulat, TGRT Haber'e çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağını ileri sürerek "Aday adayıdır demiyorum. Kesinlikle adaydır diyorum" dedi.

CHP'nin Yavaş'ı aday göstermemesi durumunda bile bu kararın Mansunr Yavaş'ı durdurmayacağını söyleyen Kulat "Seçmenden 100 bin imza toplar bağımsız aday olarak Cumhurbaşkanlığı yarışına katılabilir" dedi.

Kulat Mansur Yavaş'ın vatandaşlar tarafından çok sevildiğini de söyledi. Kulat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gelebilecek olası bir cezanın bile seçim sürecine etki edebileceğini açıkladı.