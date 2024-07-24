İki motosiklet sürücüsünün kavgasında silahlar konuştu

Kaynak: İHA
İki motosiklet sürücüsünün kavgasında silahlar konuştu

Kocaeli'de iki motosikletli sürücünün kavgası kanlı bitti. Kavganın büyümesi ile sürücülerden birisi tabancasını çıkararak diğerine ateş etti.

Kocaeli Başiskele'de trafikte kavga eden 2 motosiklet sürücüsünden biri silahla vurularak yaralandı.
Olay, Körfez Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, motosiklet sürücüleri Talha Ç. ile Y.Y. arasında trafikte tartışma çıktı. Motosikletlerinden inen ikili kavga etmeye başladı.

Kavganın büyümesi ile Y.Y., tabancasını çıkararak Talha Ç'ye 4 el ateş etti. İsabet eden mermi ile yaralanan Talha Ç. kanlar içinde yerde kalırken, Y.Y. ise kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

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