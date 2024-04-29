İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Kaynak: İHA
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı
Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda gerçekleşen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

Altıeylül ilçesinde meydana gelen kazada, 42 yaşındaki Mustafa Dağ kontrolündeki otomobil, Balıkesir-Bigadiç karayolu Paşaköy Mahallesi mevkiinde Z.A.E. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan Mustafa Dağ, Balıkesir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Dağ’ın aracında bulunan A.B., N.K., İ.B. ile diğer araç şoförü ve A.A.S.'de yaralandı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan; A.B., N.K., İ.B' nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza sebebiyle bir süre için trafiğe kapanan yol, araçlarının kaldırılması üzerine normale döndü.

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