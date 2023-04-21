İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’da iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza Kastamonu il merkezi Kastamonu-İhsangazi karayolu kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Ç. idaresindeki 37 SA 425 plakalı Fiat marka otomobil ile Eray S. kontrolündeki 37 RA 973 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler Mehmet Ali Ç. ve Eray S. yaralandı.

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Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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