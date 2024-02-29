İki otomobil çarpıştı. 5 yaralı

Kaynak: İHA
İki otomobil çarpıştı. 5 yaralı
Çankırı’da iki otomobilin çarpışınca kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum'un merkezine bağlı Değim köyü mevkiinde meydana geldi.

R.Ç. yönetimindeki otomobil, O.S. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araç içerisinde bulunan S.Y. D.U. ve S.Y yaralanırken durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Sağlık çalışanları tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme yapıldı.

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