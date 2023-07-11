İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İHA

Kaza, dün akşam saatlerinde Gediz-Uşak karayolu üzerindeki Yenikent Beldesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Gediz’den Uşak istikametine giden Yaşar A. (42) yönetimindeki otomobil, Adem G. (20) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Savrulan otomabillerden biri refüje çarptıktan sonra yanmaya başladı. Çevredekiler tarafından yaralılar araçtan çıkarıldı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Yaşar A., Adem G., Hamit A. (75), Ramazan A. (81), Cemile Ö. (49) ve Yılmaz Ö. (54), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.