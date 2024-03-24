İki otomobil çarpıştı 7 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
İki otomobil çarpıştı 7 kişi yaralandı
Gaziantep’te meydana gelene trafik kazasında 2 otomobil birbirine girdi. Kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde Nizip Fırat Mahallesinde meydana gelen kaza, Serdar K. kontrolündeki 06 DAZ 265 plakalı otomobil ile Müslüm D. şoförlüğüneki 27 NU 699 plakalı araba çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirisi sonrasında bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 2'si çocuk 7 kişiyi ilk yardımın ardından çevredki hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavisi süren yaralı çocuklardan birisinin ise durumunun ağır olduğu bilgisi edinildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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