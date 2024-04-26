İki otomobil çarpıştı, biri alevlere teslim oldu

Samsun-Sinop karayolunda meydana gelen kaza ile ilgili alınan bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Kani Emre Kütük yönetimindeki otomobil, Sürmeli Kavşağı'ndan Sinop istikametine dönüş yapan Kamil Yıldırım yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Otomobil yön levhalarına çarptıktan sonra refüjdeki direğe çarparak durabildi. Otomobilin motor kısmında ise yangın çıktı.

Yanan arabaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpü ile yaptı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de müdahalesi ile yangın söndürüldü.

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Meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.