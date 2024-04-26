İki otomobil çarpıştı, biri alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
İki otomobil çarpıştı, biri alevlere teslim oldu
Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza neticesinde otomobillerden biri alevlere teslim oldu.

Samsun-Sinop karayolunda meydana gelen kaza ile ilgili alınan bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Kani Emre Kütük yönetimindeki otomobil, Sürmeli Kavşağı'ndan Sinop istikametine dönüş yapan Kamil Yıldırım yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

aw190650-02.jpg

Otomobil yön levhalarına çarptıktan sonra refüjdeki direğe çarparak durabildi. Otomobilin motor kısmında ise yangın çıktı.

Yanan arabaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpü ile yaptı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de müdahalesi ile yangın söndürüldü.

​​​​​​​aw190650-03.jpg​​​​​​​

Meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

aw190650-04.jpg

aw190650-05.jpg

aw190650-01.jpg

Son Haberler
Mersin'de kaybolan kişi üç gündür aranıyor Gündem
Mersin'de kaybolan kişi üç gündür aranıyor
Nihal Candan cezaevinde 37 kiloya düştü. Psikolojisi bozuk 'cennete gitmek istiyorum' diyor Gündem
Nihal Candan cezaevinde 37 kiloya düştü. Psikolojisi bozuk 'cennete gitmek istiyorum' diyor
Zihin sağlığını koruyan besinler nelerdir? Uzmanı sıraladı Sağlık
Zihin sağlığını koruyan besinler nelerdir? Uzmanı sıraladı
Fenerbahçe Suudi Arabistan'a U19 takımını götürmüş Spor
Fenerbahçe Suudi Arabistan'a U19 takımını götürmüş
Eski hali çok konuşulmuştu. Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan estetik açıklaması geldi Magazin
Eski hali çok konuşulmuştu. Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan estetik açıklaması geldi
Özgür Özel'in Erdoğan ile ne konuşacağı belli oldu Gündem
Özgür Özel'in Erdoğan ile ne konuşacağı belli oldu
İsrailli Bakan Smotrich'ten ‘Gazze yok edilsin’ çağrısı. 'İsrail’in güvenliği için tek şans' Dünya
İsrailli Bakan Smotrich'ten ‘Gazze yok edilsin’ çağrısı. 'İsrail’in güvenliği için tek şans'