İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1'i ağır, 11 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1'i ağır, 11 yaralı

Mardin Nusaybin ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 11 kişi yaralandı.

Mardin Nusaybin ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 11 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1'i ağır, 11 yaralı

Kaza, öğleden sonra Nusaybin- Midyat kara yolu Beyazsu mesire alanı bölgesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 LD 236 plakalı otomobil ile 27 AEA 48 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1'i ağır, 11 yaralı

Kazada otomobillerdeki Nurcan E., Süleyman I., Hakan Y., Alaaddin Ü., Hüseyin E., Nurullah N., Muhammet D., Veysel Y., Süleyman T., Abdurrahman E. ve Nahide E. yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1'i ağır, 11 yaralı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Nahide E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Trabzon'da skor eşitlendi
Trabzon'da skor eşitlendi
Skandalla başladı mahkemede bitti: 2 yıllık evlilik son buldu
Skandalla başladı mahkemede bitti: 2 yıllık evlilik son buldu
Esenyurt’ta 20 farklı noktada asayiş denetimi
Esenyurt’ta 20 farklı noktada asayiş denetimi
Kasımpaşa maçı sonrası Muslera'dan olay yaratan paylaşım
Kasımpaşa maçı sonrası Muslera'dan olay yaratan paylaşım
Sivas’ta çapa motoru şarampole yuvarlandı. 1 ölü 1 yaralı
Sivas’ta çapa motoru şarampole yuvarlandı. 1 ölü 1 yaralı