İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Çorum'un Osmancık ilçesi Güney Mahallesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Osman Tuncel'in (32) kullandığı 19 TS 219 plakalı otomobil ile Şerafettin Özbilir (68) yönetimindeki 19 HF 908 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Şerafettin Özbilir, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özbilir, Osmancık Devlet Hastanesi'ne götürüldü, yapılan ilk müdahalenin ardından da Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin, kazayla ilgili soruşturması sürdürüyor.

corumda-iki-otomobilin-carpistigi-kaza-kamerada-3886-dhaphoto1.jpg

corumda-iki-otomobilin-carpistigi-kaza-kamerada-3886-dhaphoto2.jpg

corumda-iki-otomobilin-carpistigi-kaza-kamerada-3886-dhaphoto3.jpg

corumda-iki-otomobilin-carpistigi-kaza-kamerada-3886-dhaphoto4.jpg

corumda-iki-otomobilin-carpistigi-kaza-kamerada-3886-dhaphoto5.jpg

Öne Çıkanlar
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması Spor
Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması
Trabzon'da Atatürk heykeline balyozla saldıran kişi serbest bırakıldı Güncel
Trabzon'da Atatürk heykeline balyozla saldıran kişi serbest bırakıldı
2 gündür kayıp kadının ölüsü bulundu Güncel
2 gündür kayıp kadının ölüsü bulundu
Beşiktaş'ın kombine bilet fiyatları belli oldu Spor
Beşiktaş'ın kombine bilet fiyatları belli oldu
Rüyada motor görmek neye işaret? Rüyada motor görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada motor görmek neye işaret? Rüyada motor görmek ne demek?
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü Dünya
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü
UNESCO heyeti Kula-Salihli Global Jeoparkında Kültür Sanat
UNESCO heyeti Kula-Salihli Global Jeoparkında