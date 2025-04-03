İki oyuncuya erişim engeli! Hesapları bir bir kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İki oyuncuya erişim engeli! Hesapları bir bir kapatıldı

Boykot paylaşımı yapan oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X hesapları kapatıldı.

Boykot çağrılarına destek veren oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X (Twitter) hesapları kapatıldı. Ünlü isimler hesaplarının erişme kapatıldığını sosyal medya hesaplarından açıkladı.

X hesabının kapatıldığını Instagram hesabından açıklayan Rojda Demirer, "Twitlerim amacına ulaşmış demek" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE X’İ BOYKOT ETMEMİZ GEREKİYORDU"

Alican Yücesoy da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla X hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Yücesoy, "Önce X’i boykot etmemiz gerekiyordu belki de. Beni oralarda ararsanız artık bulamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

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