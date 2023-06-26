İki sarhoş Rus yolcu uçağı birbirine kattı. Dalaman'a geliyordu

İngiltere’nin Manchester kentinden hareket ederek Muğla Dalaman’a gelen easyJet uçağında bulunan 2 Rus turist içkiyi fazla kaçırınca olanlar oldu. .

KABİN EKİBİNE SALDIRDILAR

Uçağı birbirine katan sarhoş yolcular Kabin ekibine sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Uçakta tehlike yaratacak şekilde saldırgan tavırlarını sürdüren 2 Rus turist için saat 01.50 sıralarında pilot Selanik Havalimanı'na acil iniş yaptı.

POLİS GÖZALTINA ALINDI

Yunanistan polisi tarafından gözaltına alınan ve haklarında Havacılık Kanununa muhalefet ve uçuş güvenliğini tehlikeyle atmak suçlarından işlem yapılan iki Rus tiritsin adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. Uçağın Dalaman Havalimanı'na yeniden yola çıktığı belirtildi.