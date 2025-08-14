İki şehrin hikayesindenden 'Süper' çıkan PSG oldu

Charles Dickens'in 1859 yılında yazdığı İki Şehrin Hikayesi Paris ve Londra'da geçer. Geçen sezon Paris Saint Germain tarihinde ilk Şampiyonlar Ligi'nin en büyüğü oldu. Londra takımı Tottenham ise UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırarak 41 yıl aradan sonra bir Avrupa kupası kazandı. Yani iki takim da geçen sezon kendi hikayesini yazdı. Bu iki takım Süper Kupa'yı müzesine götürmek için Udine'de karşı karşıya geldi.

Tottenham zorlu mücadelede; 39'uncu dakikada Mickey Van de Ven, 48'de ise Cristian Romero'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak pes etmeyen PSG 85'te Kang-in Lee ile farkı 1'e indirerek son dakikalara umutlu girdi. Fransız ekibi aradığı eşitlik golünü uzatmalarda Gonçalo Ramos ile bularak finali penaltılara taşıdı.

Penaltı atışları sonucunda Süper Kupa'yı kazanan taraf PSG oldu.