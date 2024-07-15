İki takım taraftarı birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İki takım taraftarı birbirine girdi

Oriel Park Stadyumu'nda oynanan Dundalk ve Drogheda United derbisi sonrasında taraftarlar yeşil sahada kavgaya tutuştu.

İrlanda Premier Ligi'nde oynanan Dundalk ile Drogheda United mücadelesi son düdükten sonra yaşanan olaylar nedeniyle gölgelendi.

Perşembe günü Termonfeckin Celtic formasıyla çıktığı maçta fenalaşarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki Drogheda United taraftarı Zara Murphy için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Premier Lig'de düşme hattında bulunan her iki takımın da açık bir futbol sergilediği keyifli maç son dakikalara doğru oldukça gerginleşti.

Jon Daly'nin yönetimindeki Dundalk takımı oyuncuları, Rob Hennessy tarafından yönetilen mücadelede son vuruşlardaki becerilerini sergileyerek Drogheda United filelerine 4 gol atmayı başardı. Drogheda United ise sadece 2 gol attı ve son düdük çaldığında Daly'nin öğrencileri 2 farklı net bir skorla düşme potasından uzaklaştı.

Sezon boyunca gol yollarında başarısız bir performans sergileyen Daly'nin öğrencileri ilk 16 dakika içinde iki gol atarak büyük başarı gösterdiler.

Maçın son dakikalarında, çok sayıda deplasman taraftarının sahaya koşup Dundalk taraftarlarıyla kavgaya tutuştu. Kısa süre içerisinde olaya müdahele eden polis taraftarların bir kısmını tutuklayarak olayları bastırdı.

İrlanda Futbol Federasyonu yaşanan olaylar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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