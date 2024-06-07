İki tane Türkiye derecesi yapan çocuğum var sürünüyorlar

Sokak röportajında konuşan bir kadın Türkiye’de derece yapmış iki çocuğunun da işsizlikten süründüğünü söylerken, “Şu anda ben evlatlarıma çalış başarırsın diyemiyorum. Çünkü çalışınca başarabileceklerine ben inanmıyorum.” ifadelerini kullandı.

İnsanların bu devirde çalıştıklarının karşılığını alamadığını dile getiren vatandaş, “Ben kendi başıma çıktım hiçbir torpilim olmadan bir yere geldim. Ama benin çocuklarım öyle değil.” diye konuştu.

“İKİSİ DE ŞU ANDA SÜRÜNÜYORLAR”

“Erenköy Kız Lisesi mezunuyum ben.

Normal bir lise bitirip elektronik mühendisliği kazandım ben.

Biz anne baba desteği olmadan eşimle birlikte arabamızı aldık, evimizi aldık, yazlığımızı yaptık.

Eşim de mühendis.

Şu anki ekonomik durumumuzdan Allah’a şükür memnunum ben.

Zamanında birikim yapmasaydım bunun olması da mümkün değildi.

Bizim zamanımızda emeğinizi karşılığını alabiliyordunuz.

Ben kendi başıma çıktım hiçbir torpilim olmadan bir yere geldim.

Ama benin çocuklarım öyle değil.

Türkiye derecesi yapan iki çocuğum var.

Biri ilk 500’e girdi.

İkincisi ilk 2 bine girdi.

İkisi de şu anda sürünüyorlar.

Şu anda ben evlatlarıma çalış başarırsın diyemiyorum.

Çünkü çalışınca başarabileceklerine ben inanmıyorum.

Onları nasıl inandırayım ben.”

GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 20,1'E YÜKSELDİ

Mart ayında Türkiye'de işsizlik oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 10 seviyesinde kaldı. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 8,1 iken kadınlarda bu oran yüzde 13,8 olarak gerçekleşti. Genç işsizlik oranı ise 0,7 puanlık bir artışla yüzde 20,1'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Ancak, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de anket uygulamasının yapılamadığı belirtildi.

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü işsiz sayısı martta bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı değişmeyerek yüzde 10 seviyesinde kaldı. Ancak, geçen yılın aynı dönemine göre işsizlik oranı 1,2 puan azaldı. Mart ayında 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 20,1'e çıktı.

İstihdam edilenlerin sayısı ise martta bir önceki aya göre 37 bin kişi artarak 31 milyon 462 bin kişi oldu. İstihdam oranı değişmeyerek yüzde 48,2 olarak hesaplandı. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66 iken, kadınlarda bu oran yüzde 30,7 olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ise 31 milyon 462 bin kişi olarak kaydedildi, istihdam oranı ise değişmeyerek yüzde 48,2 olarak hesaplandı.

DİYANET ÇALIŞANLARI BİLE "ÜLKEDE TORPİL VAR" DİYOR

Diyanet-Sen'e bağlı Diyanet-Sen'in, “Diyanet Çalışanlarının Sorunları, Beklentileri, Din-Diyanet Algıları Araştırması” başlıklı raporuna göre, başkanlık personelinin yüzde 80'inin Diyanet'te torpil ve kayırmacılık olduğunu düşündüğü belirtiliyor.

Raporda ayrıca, "Diyanet, Türkiye'de İslam Dini’ne ilişkin en etkin ve saygın kurumdur" diyen personelin oranının yüzde 68 olduğu ifade edilmiş. Ancak, "Diyanet’te torpil, iltimas ve kayırmacılık yoktur" diyebilenlerin oranının yalnızca yüzde 7 olduğu bildirilmiş.

Anket sonuçlarına göre, Diyanet çalışanları içinde bu konuda tereddüt yaşayanların oranı ise yüzde 13. Ankete katılan Diyanet çalışanlarının 35'inin, "Seçme hakkım olsa başka devlet memurluğuna geçmek isterim" görüşü de raporda yer alıyor.

Bu veriler, Diyanet'in iç dinamiklerinde ciddi endişelerin ve memnuniyetsizliklerin olduğunu gösteriyor.