Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un teknik direktörü Bülent Bölükbaşı istifa etti.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Bülent Bölükbaşı, istifasını yönetim kurulumuza iletmiş, yapılan değerlendirme sonucunda istifası kabul edilmiştir. Görev süresi boyunca sergilediği duruş, çalışma disiplini ve kulübümüze katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklamadan yaklaşık bir saat sonra Bölükbaşı'nın yerine Tayfun Albayrak'ın getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Hoş geldin Tayfun Albayrak. Kulübümüz, Teknik Direktör Tayfun Albayrak ile anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Tayfun Albayrak ve ekibine tekrardan hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Bu sezon oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Ümraniyespor, 8 puanla 18. sırada bulunuyor.

Bir teknik direktör ayrılığı da Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor'da yaşandı.

Mesut Bakkal'la karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Mesut Bakkal ve ekibine, bugüne kadar Şanlıurfaspor’umuza vermiş oldukları emek ve katkılardan dolayı teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde ve yaşamlarında başarılar dileriz."

Şanlıurfaspor, 10. haftanın geride kaldığı ligde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 22 puan topladı. Güneydoğu temsilcisi maç fazlasıyla ikinci sırada yer alıyor.