Trendyol Süper Lig'de henüz sekizinci hafta geride kalırken, 7 takım teknik direktör değişikliğine gitti.

İlk ayrılık Gaziantep FK'da yaşandı. Galatasaray ve Konyaspor'a mağlup olan Gaziantep FK'da yönetim, teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayırdı.

Taşdemir'in yerine ise son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Burak Yılmaz geçti.

4 İSTANBUL TAKIMI ÇALIŞTIRICILARINI GÖNDERDİ

Teknik direktör değişikliği daha sonra İstanbul takımlarıyla devam etti.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport'a elenen siyah beyazlı ekip, 28 Ağustos'ta Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verip, 30 Ağustos'ta Sergen Yalçın'la anlaştı.

29 Ağustos'ta görevden alınan Mourinho'nun yerine, 8 Eylül günü İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco getirildi.

RAMS Başakşehir FK da teknik direktörünü değişikliğine giden bir diğer İstanbul ekibi oldu.

UEFA Konferans Ligi'nin play-off turunda Romanya ekibi Craiova'ya elenen ve Süper Lig'de 2 beraberlik alan Başakşehir, Çağdaş Atan'ı görevden alıp Nuri Şahin'i teknik direktörlük koltuğuna oturttu.

İlk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşayan Selçuk Şahin'in görevi de 8 hafta sürdü. 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 5 puan toplayabilen İstanbul ekibi, Şahin'in görevine son verdi.

GİSDOL VE EMRE BELÖZOĞLU DA KERVANA KATILDI

Çaykur Rizespor maçında alınan 5-2'lik yenilginin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu istifa kararı aldı. Dün istifanın kabul edildiği açıklandı.

Süper Lig'de hiç galibiyet elde edemeyen, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Kayserispor da teknik direktör Markus Gisdol'la yollarını ayırdı.

Kulüpten bugün yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Böylece ligin ilk 8 haftasında 18 takımdan 7'si teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu.