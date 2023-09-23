İki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
İki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Organize Sanayi civarında saat 22.30 sıralarında, Karapınar’dan Ereğli istikametine seyir halinde olan Cihan Şen idaresindeki 42 AFC 466 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje daha sonra savrularak karşı şeride geçen tır karşı yönden gelen M.V.M. yönetimindeki 42 UB 412 plakalı mısır yüklü tırla çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerden Cihan Şen olay yerinde hayatını kaybederken, M.V.M. yaralandı. Kaza sonrası, Ereğli Karapınar Kara yolu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapandı. Tır sürücüsü Cihan Şen’in cansız bedeni ise Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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