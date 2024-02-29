İki tırın arasına sıkışan otomobil dümdüz oldu. Feci kazayı görenler inanamadı

İzmir Bayraklı'da meydana gelen kaza görenleri dehşete düşürdü. Tünel girişinde meydana gelen kazada bir araç, hızla önündeki tıra çarptı. Otomobilin arkasından gelen tır da duramayarak önünde meydana gelen kazaya karıştı.
İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri Karşıyaka istikametinde Gökhan Eren'in (32) kullandığı 16 AOU 016 otomobil, Ahmet K. idaresindeki 34 DVD 480 plakalı tıra arkadan çarptı.
Arkadan gelen 39 yaşındaki Mehmet B'nin kullandığı 34 HJD 047 plakalı tır da otomobile çarptı.
Otomobil sürücüsü Eren, kaza yerinde hayatını kaybetti. Eren'in cenazesi, itfaiye ekibinin yürüttüğü çalışmayla otomobilden çıkarıldı.
Kaza nedeniyle çevreyolu tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Otomobile arkadan çarpan tır şoförü Mehmet B. gözaltına alındı.
Kaza sonrasında birçok vatandaş o anları kayıt altına alırken paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu.