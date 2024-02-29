İki tırın arasına sıkışan otomobil dümdüz oldu. Feci kazayı görenler inanamadı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde tünel girişinde meydana gelen bir kazada iki tırın arasına sıkışan bir araç dümdüz oldu. Meydana gelen kazada 2 vatandaş feci şekilde hayatını kaybederken çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.