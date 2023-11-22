İki tren çarpıştı. 25 yaralı

Rusya'da iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
İki tren çarpıştı. 25 yaralı

Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde yer alan Kuybışev kentinde Adler - Perm seferini yapan yolcu treni, başka bir trenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada yolcu treninde 400 yolcuğunun bulunduğu ve 25 yolcunun yaralandığı açıklandı.

Rusya Sağlık Bakanı Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, 5 yolcunun kaza bölgesinde tedavi edildiğini ve hastanelerde tedavi gören yolcuların da hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Rusya Demiryolları tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından yolcuların trenden tahliye edildiği, kaza sırasında vagonların raydan çıkmadığı ve demiryolu hattında bir zarar oluşmadığı ifade edildi. Kazaya karışan trenlerin en yakın istasyonlara çekildiği aktarılan açıklamada, kazanın istasyon sorumlularının hatasından kaynaklandığı ifade edildi.

Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı? Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı
Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı? Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Son Haberler
Sivas’ta ev yangını Gündem
Sivas’ta ev yangını
13 yaşındaki öğrencisinin sevgilisi olmasına şaşıran öğretmen: "Sen daha dün doğmadın mı? Gündem
13 yaşındaki öğrencisinin sevgilisi olmasına şaşıran öğretmen: "Sen daha dün doğmadın mı?
Galatasaray Tudor davasını kaybetti. Milyonlarca lira tazminat ödeyecek Spor
Galatasaray Tudor davasını kaybetti. Milyonlarca lira tazminat ödeyecek
Putin’den Ukrayna’yla barışa yeşil ışık. 'Hiçbir zaman reddetmedik' Gündem
Putin’den Ukrayna’yla barışa yeşil ışık. 'Hiçbir zaman reddetmedik'
Elazığ’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı Gündem
Elazığ’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Ateş Ünal Erzen öldü. Ateş Ünal Erzen kimdir? Spor
Ateş Ünal Erzen öldü. Ateş Ünal Erzen kimdir?
Beşiktaş EuroCup'ta Mechelen'e fark attı Spor
Beşiktaş EuroCup'ta Mechelen'e fark attı