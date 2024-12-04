İki ülkeden sınır anlaşmazlığı sorununa çözüm

Kaynak: AA
İki ülkeden sınır anlaşmazlığı sorununa çözüm

Kırgızistan ve Tacikistan'ın hükümetler arası sınır belirleme heyet başkanları, sınır anlaşmazlığı konusunda anlaşmaya vardı.

Kırgızistan ve Tacikistan'ın sınır anlaşmazlığı sorununu çözdüğü bildirildi.

Kırgızistan hükümetinden sınır anlaşmazlığıyla ilgili yapılan açıklamada, iki ülke sınır belirleme hükümet heyetleri eş başkanları, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov’un, Kırgızistan'ın Batken şehrinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, iki ülkenin hükümetler arası sınır belirleme heyet başkanlarının, sınır anlaşmazlığı konusunda anlaşmaya vardığı ve Kırgız-Tacik devleti sınırına ilişkin nihai belgelerin hazırlanması talimatı verildiği aktarıldı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresine ilişkin tartışma yaşanıyordu.

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