İki ünlü banka gram altının 3850 lira olacağı tarihi açıkladı

Altın, tarihin en karlı yatırım araçlarından biri olarak, jeopolitik risklerin artmasıyla değer kazanmaya devam ediyor.

İran ile İsrail arasındaki gerilim sonucunda Ons altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve 2.431 dolar seviyesini gördü.

Gram altın fiyatı ise 2.527 Türk Lirası’na kadar yükseldi.

ONS ALTIN 2700 DOLAR – 3000 DOLAR

Uzmanlar, 2024 yılının altın için bir dönüm noktası olacağını söylerken; yatırımcılar ise yıl sonunda altının Türk Lirası cinsinden değerinin ne kadar olacağını merak ediyor.

Bu konuda Goldman Sachs ve Citibank’tan önemli bilgiler geldi. Goldman Sachs, 2024 yıl sonu için Ons altın fiyatının 2.700 dolar olabileceğini tahmin ederken, Citibank bu rakamın 3.000 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.

GRAM ALTIN %42 - %52 YÜKSELECEK

Bu iki bankanın tahminleri, gram altın fiyatlarının gelecekteki muhtemel seviyeleri konusunda heyecan yarattı.

Yapılan tahminlere göre, Ons altın fiyatları beklenen seviyelere ulaşırsa, gram altın fiyatlarında en az %42 ile %52 arasında bir artış olması öngörülüyor.

Ekonomistler, tahminler gerçekleşirse, bugünkü fiyatlar üzerinden gram altının en az %42 ile %52 arasında bir artışla değer kazanacağını ifade ediyorlar.

GRAM ALTIN 2024 SONUNDA 3850 LİRA

Uzmanlar, Goldman Sachs’ın tahmininin gerçekleşmesi halinde, bugün 2.450 Türk Lirası olan gram altının yıl sonunda %42’lik bir artışla 3.480 Türk Lirası’na; Citibank’ın tahmini gerçekleşirse yaklaşık %57’lik bir artışla 3.850 Türk Lirası civarında olacağını tahmin ediyorlar.