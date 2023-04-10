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Yabancı uyruklu şahısların kavgası kanlı bitti

Kırıkkale'de 17 yaşındaki yabancı uyruklu genç, kız kardeşiyle görüşmek isteyen şahsı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 04:00
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İki yabancı uyruklu şahsın kavgası kanlı bitti

Yabancı uyruklu şahısların kavgası kanlı bitti
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(İHA) Olay, Kırıkkale il merkezi Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu A.U. (17) ile, kız kardeşiyle görüşmek isteyen Irak uyruklu M.S.A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. 

Kavga sırasında A.U., yanında getirdiği bıçakla M.S.A.'yı göğsünden yaraladı. Şüpheli şahıs A.U., daha sonra elindeki bıçağı caddeye atarak olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.S.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SEKİZ ADET SUÇ KAYDI 

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan A.U.'nun kısa sürede yerini tespit ederek gözaltına aldı. 8 adet suç kaydı bulunan 17 yaşındaki A.U.'nun hırsızlık, kasten adam yaralama suçlarından sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan, kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grubun meydanda kavga ettiği görülüyor. Kavganın ardından M.S.A.'nın yere yığıldığı görülürken, A.U. ve beraberindeki şahısların koşarak uzaklaştığı görülüyor.

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