İki yaşındaki ressam sanat piyasasını sarstı

Almanya'nın Bavyera bölgesinde yaşayan iki yaşındaki Laurent Schwarz şu anda sanat piyasasının en çok konuşulan ismi.

Sanat severler çocuk ressamın akrilik tablolarına 10.000 ile 270.000 euro arasında para ödüyor.

Schwarz adını ilk defa Laurents.art adını verdiği Instagram profili üzerinden duyurdu. Resimlerinde sevdiği şeyleri soyut bir şekilde işliyor. Özellikle de en fil ve dinozorları resmetmeyi çok sevdiğini söylüyor.

Artık dünyanın her yerinden sanatseverler Laurent'in resimlerini satın almak için sırada bekliyor ve bunun için 10.000 ile 270.000 avro arasında değişen fiyatlar teklif ediyor.

Reuters'in haberine göre halihazırda 10.000'den fazla kişi bekleme listesinde.

Laurent daha önce Münih'in en büyük sanat fuarı Artmuc'ta sergi açmıştı. İki yaşındaki çocuğun ilk kişisel sergisinin Eylül ayında açılması planlanıyor.