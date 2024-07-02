İki yeni bakan yemin edecek

Bugünkü TBMM Genel Kurul toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile görevden affı kabul edilen Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu'nun ve Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum'un atanmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunacak.

Ardından, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum'un, Anayasa gereğince milletvekilliğinin düştüğü bilgisi Genel Kurula iletilecek.

İLK KABİNE TOPLANTISI'NA KATILACAKLAR

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni kabine üyelerini yemin etmek üzere kürsüye davet edecek. Memişoğlu ve Kurum, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulunda yemin ederek görevlerine başlayacak. İki yeni bakan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak ilk Kabine Toplantısı'na katılacak.

Kurum'un milletvekilliğinin düşmesiyle birlikte toplam milletvekili sayısı 593'e, AKP'nin Meclisteki sandalye sayısı ise 264'e düşmüş olacak. TBMM Genel Kurulunda ilerleyen günlerde Murat Kurum'dan boşalan Çevre Komisyonu üyeliği için AKP tarafından yeni bir milletvekili bildirilecek ve ardından komisyonda başkan seçimi gerçekleştirilecek.