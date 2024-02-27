İkinci cemre suya düştü

İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı cemrenin ikincisi düştü.

19-20 Şubat’ta havaya düşen ilk cemrenin ardından ikincisi suya düşerken, bu tarihten itibaren suyun ısınması bekleniyor.

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek ve bu tarihten sonra hava sıcaklığında artışı sürecek.

CEMRE NE DEMEK?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemre, her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düşer.

Halk arasında üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

İLK CEMRE NEDİR?

Şubat ayının sonlarına doğru düşer. Bu, kışın sona erdiğini ve ilkbaharın yaklaştığını gösterir.

İKİNCİ CEMRE NEDİR?

Mart ayının ortalarına doğru düşer. Bu, havanın daha ılımanlaştığını ve doğanın yeniden canlandığını gösterir.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NEDİR?

Mart ayının sonlarına doğru veya Nisan ayının başlarında düşer. Bu, ilkbaharın tam olarak geldiğini ve sıcaklıkların arttığını gösterir.