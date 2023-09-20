İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma geminin görüntüleri ortaya çıktı

Pasifik Okyanusu'nda Hawaii açıklarındaki Papahanaumokuakea Ulusal Deniz Anıtı bölgesinde, İkinci Dünya Savaşı sırasında batan ABD donanmasına ait USS Yorktown, Japon İmparatorluk Donanması'na ait Akagi ve Kaga uçak gemilerinin enkazı görüntülendi.

KAYNAK: İHA
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma geminin görüntüleri ortaya çıktı

Ocean Exploration Trust (Okyanus Araştırmaları Vakfı) sualtı araştırmaları ekibi, ABD'nin en büyük koruma alanlarından Hawaii açıklarındaki Papahanaumokuakea Ulusal Denizcilik Anıtı'nda inceleme yaptı. Keşif gemisi Nautilus ile yola çıkan ekip, 5 gün süren sualtı araştırması çerçevesinde İkinci Dünya Savaşı'ndaki Midway Muharebesi sırasında batan ABD donanmasına ait USS Yorktown, Japon İmparatorluk Donanması'na ait Akagi ve Kaga uçak gemilerinin enkazını görüntüledi.

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Araştırma çerçevesinde enkazı 25 yıl önce tespit edilen Yorktown uçak gemisi ilk kez ayrıntılı olarak görüntülenmiş oldu. Japonların ele geçirilmesini önlemek için batırdığı Akagi ve Kaga gemileri de detaylı olarak incelendi. 2019'da konumu tespit edilen Akagi, 1942'de batmasının bu yana ilk kez görüntülendi.

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Ocean Exploration Trust vakfından bilim adamı Daniel Wagner düzenlendiği basın toplantısında, "Bu araştırma yalnızca tarihi ve bu özel yerlere ilişkin bilgimizi yeniden yazmakla kalmıyor, aynı zamanda disiplinler arası iş birliğinin sınırlarını da zorluyor" dedi.

Okyanusun derinliklerinde 43 saatten fazla sürede enkazların etrafını sistemli bir şekilde dolaşarak birçok detayı ayrıntılı şekilde gün ışığına çıkardıklarını söyleyen Wagner, "Birçok uçaksavar silahı yukarıya dönüktü. Bu da gemilerin son anlarına ilişkin ipuçları veriyor" ifadesini kullandı.

Papahanaumokuakea Ulusal Deniz Anıtı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

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