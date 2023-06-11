İkinci el araba alacaklara son fırsat: Yarın gözle onun üzerinde olacak

İkinci el araba almak isteyenler seçim sonrası dolar ve euronun fırlamasıyla yeniden tedirgin olmaya başlarken yeni zamların kapıda olduğu ifade edildi.

Milli Gazete’de yer alan habere göre, Araba fiyatları dolar ve euronun rekor üzerine rekor kırmasıyla yeniden hareketlenmeye başladı. Sıfır arabalara gelen zam yavaş yavaş ikinci el araba fiyatlarına da yansıtılırken sektör uzmanları bunun daha önceki fiyatları geride bırakacağını, elini çabuk tutanların eski fiyatlardan araba almak için son fırsatı olacağını belirtti.

2.EL ARABA FİYATLARI BAYARAMA KADAR ARTACAK

Son dönemde yaşanan döviz kuru artışları, otomotiv sektöründe zam dalgasına yol açtı. Dolar ve eurodaki yükseliş, öncelikle sıfır kilometre araçların fiyatlarını etkiledi, ancak hızla ikinci el otomobil piyasasına da yansıdı. Otomobil piyasasının önde gelen isimlerinden Oto Merkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, ikinci el araç fiyatlarının bayrama kadar yükselmeye devam edeceğini belirtti.

Döviz kuru değişimlerinin sıfır araçlara yansıdığı gibi ikinci el piyasasını da etkilediğini ifade eden Karakaş, fiyat artışlarının dijital platformlarda hızla yansıdığını söyledi. Kurban Bayramı'nın etkisi, yaz aylarına girilmesi, kiralama sezonunun açılması ve araç tedarikindeki sorunlar gibi faktörlerle ikinci el otomobillerin fiyatlarının haziran ayının son haftasına kadar yüzde 4 ila yüzde 6 arasında artabileceğini öngördü.

2. EL ARABA YATIRIM ARACI OLARAK GÖRÜLMESİ FİYATLARI ARTIRIYOR

Karakaş, ikinci el otomobil piyasasının beklentilerini ve piyasayı şekillendirecek gelişmeleri değerlendirirken, yaz sezonunun, kiralama taleplerinin artması ve döviz kurlarındaki yükselişin yatırım aracı olarak otomobile ilgiyi artırmasının satışları hızlandırabileceğini belirtti. Öngörüleri arasında, yılsonunda 7.5 milyon adet ikinci el otomobil satışının gerçekleşmesi bulunuyor. 2022 yılında ise 6.4 milyon adet ikinci el otomobil satışı gerçekleşmişti.

Ancak döviz kurundaki hızlı yükselişin devam etmesi durumunda, Karakaş'a göre birçok kişi araç satışını askıya alabilir ve beklemeye geçebilir. Dolayısıyla, otomobil satışlarında farklı eğilimlerin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.