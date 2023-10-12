İkinci el araç alacaklara fiyat uyarısı! Daha fazla düşecek mi?

Ticaret Bakanlığı'nın art arda açıkladığı önlem paketleri araç fiyatlarındaki artışı durdurdu. İkinci el araçlar düşüş trendine girdi. Vatandaşlar bu düşüşün sürecini merak etmeye başladı.

Milliyet.com.tr'nin haberinde yer alan bilgilere göre; Söz konusu fiyat düşüklüğü ile ilgili İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel açıklamalarda bulundu.

"PANDEMİ VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NDAN SONRA OTOMOTİV SEKTÖRÜ DERİNDEN ETKİLENDİ"

Ertemel, "Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi dünya piyasalarını son derece etkileyen sebepler neticesinde her sektör gibi otomotiv sektörü de derinden etkilendi.

Otomobili oluşturan parçaların farklı ülkelerde üretilmesi sebebiyle oldukça kırılgan bir toparlanma süreci yaşayan otomotiv sektörü Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle durma noktasına geldi.

Zira iki ülkede lokomotif otomotiv markaların hem önemli parça tedarikçisi hem de montaj noktalarından bir tanesiydi. Bu gibi sebeplerden dolayı diğer tüm sektörler toplanırken, otomotiv sektörünün tekrar ayağa kalkması çok uzun zaman aldı.

Ülkemiz özelinde ise sıfır otomobildeki arz sıkıntısı fiyatlar dengesini bozarken, bu sebeple birikimlerin otomotive kaymasına ve otomotivin bir yatırım/kayıt dışı ticaret alanına dönüşmesine sebep oldu.

"SIFIR ARAÇ BOLLAŞTI"

Geçtiğimiz aylarda Ticaret Bakanlığımızın attığı adımlar ve sıfır araçta yaşanan bollaşma neticesinde bu olumsuz tablo geride kaldı. Öte yandan krediye ulaşımda yaşanan güçlükler ve yüksek faiz sebebiyle otomobile talep oldukça düşmüş durumda.

"BAZI MARKALAR %15’İ BULAN FİYAT İNDİRİMLERİ SUNUYOR"

Artan stok ve düşük talep ortamı markaların avantajlı indirimler sunmasına vesile oldu. Özellikle ekim ayı itibarıyla %10 indirimler yapılırken, bazı markalar %15’i bulan fiyat indirimleri sunuyor.

"TÜM SEGMENTLERDE YÜZDE 10 DÜŞÜŞ"

Buna paralel olarak ikinci el otomobilde de düşüşler söz konusu. Her bir segmentte ve her bir otomobil için %10, lüks otomobiller için ise %15 fiyat düşüşlerinden söz edebiliriz.

İKİNCİ EL ARAÇ ALMAK AVANTAJLI MI?

Hem sıfır hem ikinci el otomobilde fiyat düşüşleri söz konusu. Önümüzdeki birkaç aylık süre zarfında özellikle ikinci elde fiyatlar bir miktar daha geri gelebilir. Yani fiyatlar daha fazla düşecek. Sıfır ve ikinci elde yaşanan fiyat düşüşleri ve sıfırda sunulan kampanyalar yılsonuna kadar devam edecektir. Otomobil almak isteyen vatandaşlarımız mevcut fiyatlar ve sunulan kampanyalardan bütçe ve ihtiyaçları dâhilinde faydalanabilirler.

İKİNCİ ELDE EN ÇOK HANGİ TİP ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR?

Türkiye’de özellikle C Segment aile otomobilleri en çok tercih edilen otomobillerin başında geliyor. Bunun sebebi bu segmentteki birçok modellerin sundukları konfor ve ülkemizde üretilmesi sebebiyle sahip olduğu fiyat avantajı, fiyat/performans olarak tercih sebebi oluyor. Bu otomobillerin içinde hem sıfır hem ikinci el piyasasında en tercih edilenlerden bir tanesi de Fiat Egea.

GERÇEK-İLAN FİYATI ARASINDA FARK

Şu an piyasamız için bir tekrar normalleşme sürecindeyiz. Öte yandan tüketiciler için de bir bekleme süreci içerisindeyiz. İnternet ortamında aracın emsalleri doğrultusunda yazılan fiyatlar genellikle teklif almıyor. Daha düşük rakamlar talep edildiği takdirde limitli sayıda olsa da alıcı bulabiliyor, müşteri ilgisi çekiyor.

Bu da reel fiyatın internet ortamındakinden daha düşük olduğu anlamına gelmektedir. Bu gibi durumların geçiş süreçlerinde yaşanması oldukça normaldir. Bir kaç aylık süre içerisinde piyasamızın ve fiyatların yerini bulma süreci tamamlanacaktır.” dedi.