İkinci el araç satışında yeni dönem. Bugün başladı

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliği kapsamında ikinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirmek maksadıyla geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi, alıcıları da kapsayacak biçimde bugün itibarıyla herkes için zorunlu oldu.

VATANDAŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR DÜZENLEME

Yapılan bu sistemle nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedeflenirken ikinci el araç piyasasında güven ortamının oluşması tahmin ediliyor.

PARA GÜVENLİ HESAPTA BEKLEYECEK!

Bu çerçevede sistemde, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarasıyla parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanması sonrasında güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.

İşte Güvenli Ödeme Sistemi'ne ilişkin merak edilenler:

BANKA 105 LİRA ALACAK

Güvenli Ödeme Sistemi'nde banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 TL alınacak. İlgili ücretin 52,5 TL’si işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliğine aktarılacak. Sistemde taksitle ya da kredi kartı ile ödeme gibi seçenekler yer almıyor.

BAŞVURU İPTAL EDİLEBİLECEK

Satış işleminden cayılması durumunda sistem üzerinden yapılan başvuru iptal edilebilecek ve alıcı tarafından yatırılan tutar ilgili banka, elektronik para veya ödeme kuruluşu tarafından iade edilecek.

Başvuru oluştuktan sonra bilgilerde düzenleme yapılamayacak. Bunun için mevcut başvurunun iptal edilmesi ve yeni bir işlemin başlatılması gerekecek.

BAKANLIK TARAFINDAN DENETİMİNİ YAPACAK!

⁠Sistemin işleyiş ve denetimine yönelik çalışmalar Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek. ⁠Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalayan banka, elektronik para veya ödeme kuruluşlarının hepsi sisteme dahil edilecek.